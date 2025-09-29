В Сумгайыте загорелся автобус

В городе Сумгайыт загорелся автобус.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, огонь охватил автобус марки "Isuzu Citibus", обслуживающем регулярный маршрут №2.

На место происшествия прибыли пожарные бригады, пожар был ликвидирован.