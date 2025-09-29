https://news.day.az/society/1784053.html В Сумгайыте загорелся автобус - ВИДЕО В городе Сумгайыт загорелся автобус. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, огонь охватил автобусу марки "Isuzu Citibus", обслуживающем регулярный маршрут №2. На место происшествия прибыли пожарные бригады, пожар был ликвидирован.
В Сумгайыте загорелся автобус - ВИДЕО
В городе Сумгайыт загорелся автобус.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, огонь охватил автобус марки "Isuzu Citibus", обслуживающем регулярный маршрут №2.
На место происшествия прибыли пожарные бригады, пожар был ликвидирован.
