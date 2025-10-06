Назван новый изъян iPhone 17 Pro

Пользователи смартфона iPhone 17 Pro начали жаловаться на появление теней на снимках во время фотографирования. На это обратило внимание издание Notebookcheck, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О проблеме одним из первых рассказал блогер под ником marcustechnology. Он обнаружил, что при съемке объектов со вспышкой по их краям могут появляться тени. При этом при съемке на другие модели iPhone таких теней нет. В качестве примера энтузиаст сделал одинаковые фото на камеру iPhone 17 Pro и iPhone 13, обратив внимание, что в последнем случае вспышка не создала никаких теней.

Журналисты медиа предположили, что названный marcustechnology изъян может быть вызван новым расположением вспышки. На ранних моделях она находилась рядом с камерой, но в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max ее перенесли на противоположный конец задней панели. Возможно, тени появляются из-за технических просчетов при разработке гаджетов.

Блогер заявил, что из-за теней снятые на флагманский iPhone фотографии выглядят неаккуратно. По его словам, "создается ощущение, будто кто-то держит фонарь в углу, и это, честно говоря, очень раздражает". В Apple пока никак не отреагировали на проблему.