https://news.day.az/society/1785906.html Важное изменение в связи с трудовыми пенсиями В "Правила назначения, исчисления, перерасчета, перевода с одного вида на другой и выплаты трудовых пенсий" внесены изменения. Как передает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, сведения о назначении трудовых пенсий, об отказе в их назначении, о перерасчете, приостановлении, восстановлении и переводе с одного вида пенсии на другой теперь могут быть представлены (или получены) через Информационную систему "Электронное правительство".
Предоставление этих данных через систему будет приравнено к официальному представлению самих решений.
