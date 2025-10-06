Важное изменение в связи с трудовыми пенсиями

В "Правила назначения, исчисления, перерасчета, перевода с одного вида на другой и выплаты трудовых пенсий" внесены изменения.

Как передает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, сведения о назначении трудовых пенсий, об отказе в их назначении, о перерасчете, приостановлении, восстановлении и переводе с одного вида пенсии на другой теперь могут быть представлены (или получены) через Информационную систему "Электронное правительство".

Предоставление этих данных через систему будет приравнено к официальному представлению самих решений.