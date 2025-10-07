Хроника Победы: Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу CNN-Türk

7 октября 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу CNN Türk.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет это интервью.

-Уважаемый Президент Ильхам Алиев, добро пожаловать на CNN Türk. Благодарим Вас за то, что даете это интервью в исторические для Азербайджана дни. Не теряя времени, сразу же перехожу к вопросам. Прежде всего, какова последняя ситуация в операциях, они идут так, как запланировано? Какая территория освобождена от оккупации?

-Все идет по плану. Сегодня Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность страны. Операция успешно продолжается. От оккупации уже освобождены один город и многие села. Это еще раз свидетельствует о том, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Мы неоднократно говорили это: Карабах - наша историческая, исконная земля! К сожалению, переговоры, которые проводились длительное время, не привели ни к каким результатам. Поэтому, конечно, Азербайджан в одиночку должен был восстановить свою территориальную целостность и делает это.

Как вам известно, 27 сентября армянские вооруженные силы перешли в новое наступление против нас, многие наши города и села подвергаются обстрелу. На сегодняшний день число погибших среди наших гражданских лиц составляет около 30 человек. Вооруженные силы Армении обстреливают наши города и села, разрушены или серьезно пострадали около тысячи домов. Но все идет по плану, и надеюсь, что стоящие перед нами задачи будут выполнены.

-Господин Президент, хочу еще раз вернуться к процессам в зоне операций. Как нам известно, армянская армия начала обстрел азербайджанских городов, находящихся за пределами зоны конфликта, баллистическими ракетами. В частности, взяла на прицел баллистическими ракетами населенные пункты во втором по величине городе Азербайджана - Гяндже, электростанцию в Мингячевире. Как по-Вашему, какова была цель?

-По-моему, это - беспомощность армянской армии и преступления военно-политического руководства Армении, потому что насилие в отношении гражданских лиц, обстрел их, разрушение мирных городов баллистическими ракетами считается военным преступлением. Это свидетельствует о том, что на поле боя Армения не может противостоять нам. Проигрывает бой и чтобы остановить нас, а также чтобы максимально навредить гражданскому населения, прибегает к таким гнусным действиям. Как вы отметили, Гянджа и Мингячевир - города, находящиеся далеко от зоны боевых действий. В то же время ежедневно подвергаются обстрелу наши города, находящиеся вблизи фронтовой зоны. Ближайшим регионом является Тертер, на город Тертер ежедневно сбрасываются от тысячи до двух тысяч снарядов. Основная цель этого - насилие против гражданских лиц. Это еще раз демонстрирует фашистскую сущность Армении, фашистскую сущность режима. Но это не пугает азербайджанский народ и не имеет никакого воздействия. Наши граждане, проживающие в этих регионах, в этих городах и селах, стоят там крепко. Они говорят: Да здравствует Родина, пусть наши земли в скором времени будут освобождены от оккупации. Они до конца останутся в этих местах и будут оказывать нашей армии моральную поддержку.

-Если Армения продолжит обстреливать гражданские населенные пункты, то произойдет ли какое-то изменение в Вашей нынешней позиции?

-Нет, в нашей позиции не должно быть никаких изменений. Мы боремся не с армянским народом. Я уже неоднократно говорил об этом. Мы ведем справедливую борьбу. Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, делаем это и добились успехов в этом деле, в данном направлении. Азербайджан никогда не воевал с гражданским населением, гражданскими лицами. На днях я сказал, что у нас нет никаких проблем с армянским народом. В Азербайджане проживают тысячи армян, и они - наши граждане. В том числе и армяне, проживающие сегодня в Нагорном Карабахе, также являются нашими гражданами. Все наши цели - военные. Мы имеем полное право уничтожать военные цели, потому что они нанесли большой ущерб нашей армии, городам. Поэтому наш долг в том, чтобы уничтожить их и обеспечить безопасную жизнь нашего населения.

-Обстрел Арменией баллистическими ракетами гражданских населенных пунктов по сути является военным преступлением, действием, противоречащим Женевской конвенции. В этом контексте, планируете ли Вы выдвинуть перед ООН какую-либо инициативу относительно военных преступлений? Собираете ли на местах происшествия доказательства совершения этих преступлений?

-Естественно, собираем. Все их военные преступления уже регистрируются. Но, к сожалению, международная общественность не реагировала на военные преступления, которые были совершены против Азербайджана и нашего народа раньше. Ходжалинская резня является геноцидом, произошедшим на глазах у всего мира. Однако тогдашнее военно-политическое руководством Армении не было привлечено к ответственности за это. Разрушение наших городов, сел, появление более миллиона вынужденных переселенцев - международная общественность не предприняла никаких действий в связи с этим. Поэтому этот вопрос не решается на протяжении многих лет, потому что не делается никакой разницы между оккупантом и жертвой оккупации. И сегодня обстрел армянскими вооруженными силами наших городов и сел, причем баллистическими ракетами, является военным преступлением. Руководство Армении, конечно, должно нести и понесет ответственность за это.

-На сегодняшний день Вам было сделано несколько призывов к прекращению огня. Вы лично ответили на них. Но, глядя на 30-летнюю историю конфликта, считаете ли Вы, что эти призывы дадут результат?

-Считаю, что эти призывы не должны быть просто призывами к прекращению огня. Мы неоднократно говорили, что в отношении государства-оккупанта - Армении должны были быть применены санкции. Если бы в свое время были применены санкции, то, возможно, этот вопрос давно был бы решен. На Армению должно было быть оказано очень серьезное давление, не на словах, а на деле. Но, к сожалению, этого не произошло. Поэтому этот процесс затянулся на 30 лет. Переговоры, остающиеся безрезультатными на протяжении 30 лет, уже утрачивают смысл. Кроме того, в последнее время военно-политическое руководство Армении как агрессивными действиями, так и агрессивными заявлениями сорвало переговорный процесс. То есть, нанесло по ним сокрушительный удар. Сказать "Карабах - это Армения", по существу означает положить конец переговорам, так как суть переговоров заключается в том, что оккупированные земли постепенно, поэтапно должны быть возвращены Азербайджану. Это закреплено в основных принципах. Сказать "Карабах - это Армения" фактически означает положить конец этому процессу. Были и другие подобные заявления. После этого в июле Армения совершила нападение на Азербайджан в направлении государственной границы, погибло много военнослужащих и одно гражданское лицо. Поэтому восстановление прекращения огня должно быть обеспечено на условиях. В первую очередь, нам должен быть представлен график вывода вооруженных сил Армении с оккупированных земель. Мы уже довели до Минской группы свою позицию по данному вопросу. Надеюсь, что эти наши призывы, предложения не останутся без ответа.

-Считаю, что, говоря о Минской группе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, следует отдельно отметить и Францию. Что Вы можете сказать в связи с позицией Франции в данном вопросе?

-Я уже несколько раз высказывался по этому поводу. Мы всегда воспринимали Минскую группу как группу, так обстоит дело и сегодня. Мы считали, что страны-сопредседатели данной группы должны оставаться нейтральными, не поддерживать ни одну из сторон, потому что иначе их посредническая миссия оказывается под вопросом. До последних событий им в той или иной степени удавалось сохранять нейтралитет. Мы знаем, что армянское лобби в этих странах сильное. Оно может оказывать и оказывает влияние на правительства данных стран. Сегодня мы видим, что армяне, проживающие в различных странах, в организованном порядке проводят черную пропагандистскую кампанию против Азербайджана. Но, к сожалению, на днях некоторые страны продемонстрировали одностороннюю позицию, были случаи поддержки одной из сторон. Это неприемлемо. Мы высказали свою позицию по этому поводу. Если посредники хотят оставаться посредниками, заниматься данным вопросом и дальше, то должны быть более ответственными и не занимать чью-либо сторону. Они должны стараться предпринимать действия, рассчитанные на решение этого вопроса, чтобы конфликт был поскорее урегулирован. Чтобы затем было восстановлено прекращение огня и установился долгосрочный мир.

-Почему Вы сказали, что Президент Франции Эмманюэль Макрон должен извиниться?

-Вы тоже знаете, что против нас прозвучали обвинения. В официальных заявлениях говорилось, что якобы Азербайджан и Турция перебросили в регион членов террористических группировок. При том, что никаких доказательств этого нет. После тех заявлений прошло уже десять дней. До сих пор нам не представлено никаких доказательств. Это несправедливость в отношении нас. Эти заявления были сделаны на основе ложной информации. Это было сказано либо на основе непроверенной, не нашедшей подтверждения информации, либо преднамеренно. Не могу сказать. Во всяком случае, каждая страна должна защищать себя. На несправедливость в отношении нас, естественно, нами дается ответ. Мы не можем не реагировать на это. Было и другое заявление - "Азербайджан хочет покорить Нагорный Карабах". Это заявление тоже полностью противоречит международным законам, так как Нагорный Карабах - наша земля. Как страна может покорять собственную землю? Подобные высказывания полностью противоречат мандату Минской группы. Мы просто хотим, чтобы вынужденные переселенцы, которые уже около 30 лет изгнаны из родных краев, вернулись в свои дома, чтобы была обеспечена территориальная целостность Азербайджана. Территориальная целостность Азербайджана также значима, как и территориальная целостность других стран.

-Кстати, о черной пропагаде, после начала контрнаступления, в частности, в социальных медиа проводится черная пропаганда против Азербайджана. Что Вы можете сказать по этому поводу? Какими фактами вы располагаете в связи с этим?

-Знаете, черная пропаганда против нас ведется на протяжении многих лет. Тому имеется несколько причин. Одна из них в том, что Азербайджан проводит независимую политику в мировом масштабе. В центре нашей политики лежат интересы азербайджанского народа. Мы не были, не хотим быть и не станем инструментом в руках других стран. Развитие сегодняшнего Азербайджана, развитие, достигнутое по всем направлениям, свидетельствует о том, что Азербайджан находится на правильном пути. Посмотрите, каких успехов мы добились в международных связях. Сегодня Азербайджан признается как ответственная и надежная страна в мировом масштабе. В настоящее время мы председательствуем во второй по величине после Организации Объединенных Наций международной структуре - Движении неприсоединения. Мы смогли добиться этого при поддержке 120 стран. Сегодня Азербайджан является и политическим, и географическим, и энергетическим мостом между Европой и Азией. То есть, мы добились всех этих успехов в том числе и благодаря независимой политике. Некоторым странам это не нравилось, некоторые страны пытались смотреть на Азербайджан сверху вниз. Но наша решительная позиция не позволила сделать это. Поэтому одна из причин оказываемого на нас давления заключается именно в том, что мы проводим независимую политику, идем своим путем, не действуем по чьей-либо указке, ни перед кем не кланяемся. Есть и другие причины. Это долгий разговор, он может стать темой отдельного интервью. Как только произошли эти события, те, кто регулярно проводил против нас черную пропаганду, неправительственные организации, круги, представители медиа некоторых стран сразу же перешли к действиям, чтобы запятнать имидж Азербайджана, оклеветать нас, выдумывать несусветную ложь о нас, чтобы таким образом сформировать на информационном пространстве ложное мнение, ошибочное представление об этом конфликте.

Конечно, ведя в одиночку борьбу с этими адресованными нам обвинениями, мы добились определенных успехов. Но и наши возможности ограничены. Зачастую наш голос неслышен. Нам не предоставляют международную платформу. Международные медиа-структуры больше занимают сторону Армении и распространяют ложную информацию о конфликте. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поблагодарить представителей медиа братской Турции за то, что в эти дни они доводят до всего мира правду об этой войне, передают информацию в прямом эфире - разрушенные города, сброшенные ракеты, город Гянджа, город Мингячевир, город Тертер. То есть, эта информация, передаваемая большей частью турецкими медиа-структурами, служит формированию более справедливого мнения о конфликте.

-Господин Президент, за несколько дней до начала операции Вы выступили с призывом к лидерам, участвовавшим в Генеральной Ассамблее ООН в США - Нью-Йорке, с призывом ко всему миру. В этом выступлении Вы сказали, что в Армению засылаются некоторые террористические группы, и привлекли внимание к данному вопросу. Подчеркнули, в частности, необходимость уделить внимание данному вопросу. Спустя три дня после этого заявления Армения начала наступление на Азербайджан. Какими разведданными сегодня располагает Азербайджан по этому вопросу?

-В том выступлении я также сказал, что Армения готовится к новой войне, у нас есть информация об этом, и Армению следует остановить. Что же касается существования в Армении лагерей террористических организаций, то эти данные у нас были и раньше.

-Какие это террористические группировки?

-В первую очередь, на оккупированных Арменией азербайджанских землях существовали лагеря террористических групп ПКК. У нас есть новые разведданные, - часть их уже опубликована в печати, - есть уже документы и аудиоинформация об их переговорах, контактах. Этот вопрос не вызывал у нас никакого сомнения, потому что Армения - террористическая страна. Во время первой карабахской войны против нас были совершены десятки террористических актов - в метро, автобусах, на кораблях. Считаю, что мир должен признать армянский террор как известный в мире отвратительный факт. Человек, совершивший в 1980-х годах террористический акт во французском аэропорту, впоследствии был передан Армении, затем его освободили и он был объявлен героем. Поэтому и сегодня в Армению стекаются террористы из различных стран. По имеющимся у нас данным, армяне и представители других национальностей из стран Ближнего Востока стекаются в Армению, чтобы участвовать в несправедливой войне против Азербайджана.

-Хочу вернуться к теме Минской группы ОБСЕ. Одним из ее сопредседателей является Россия. Каковы Ваши ожидания от России в регионе?

-Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, естественно, также выполняет посредническую миссию. С этим у нас нет никаких проблем. В то же время Россия - единственная страна среди трех стран-сопредседателей, которая является нашим соседом. Естественно, у нас с Россией многолетние исторические отношения. В настоящее время Россия развивает связи как с Арменией, так и с Азербайджаном. Это очень важный факт. Поэтому никаких проблем ни в двустороннем формате, ни в рамках Минской группы нет. И в период данных событий позиция России ответственная.

-Господин Президент, а какую позицию в данном вопросе занимает Иран?

-Официальные лица Ирана поддержали правое дело Азербайджана. Несколько дней назад официальные лица Ирана заявили, что оккупация должна быть остановлена, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена и наши переселенцы должны вернуться на родные земли. Это - справедливая позиция.

-Были ли у Вас какие-либо контакты с Президентом США Дональдом Трампом в данном процессе? Считаете ли Вы важным присутствие в нем США?

-Америка тоже является сопредседателем Минской группы. Вместе с двумя другими сопредседателями участвует в этих делах. У меня не было никаких контактов с Президентом Америки. Однако высокопоставленные официальные лица Америки, естественно, высказывали свое мнение по этому вопросу, в связи с данными событиями. Вместе с тем, уважаемый Дональд Трамп также выступил с заявлением по этому поводу. Считаю, что его заявление было полным и логичным. Наши связи с Америкой в двустороннем формате успешно развиваются. Во многих сферах мы действуем как партнеры. Естественно, Америка как супердержава высказывает свою позицию по данному вопросу. Мы довольны и ее позицией.

-В июле Армения совершила нападение на город Товуз. Сейчас в ходе данной операции вновь наносит удары по гражданским объектам и населенным пунктам. Вы уже сказали, что Армения делает это для того, чтобы втянуть Азербайджан в провокацию. Помимо втягивания в провокацию, представляет ли обстрел данных пунктов, в частности, города Товуз, Мингячевирской электростанции, других аналогичных целей, угрозу энергетической безопасности в регионе? Можно ли считать это превращением в мишень энергетических коммуникаций? В частности, я имею в виду нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, проект TANAP. Что Вы можете сказать по этому поводу?

-Естественно, это тоже одна из целей Армении. Они не скрывали этого, и в заявлениях руководства Армении до этих событий указывалось, что они намерены нанести удар по нашей стратегической энергетической инфраструктуре - по трубопроводам, а также Сангачальскому нефтегазовому терминалу - одному из крупнейших нефтегазовых терминалов в мире. На самом деле, одной из причин товузских событий было именно это - оккупировать новые азербайджанские земли, после чего усилить свои позиции за столом переговоров, одновременно либо приблизиться к нашим стратегическим энергетическим коммуникациям, либо взять их под контроль и диктовать нам. Это всегда входит в планы армянского государства. Они не скрывают этого. Удар по Мингячевирской электростанции также является составной частью данного плана, так как это - крупнейшая станция не только в Азербайджане, но и на всем Южном Кавказе. Несмотря на то, что в последние годы мы построили много станций, сегодня Мингячевирская станция является самой крупной нашей станцией, обеспечивающей электроэнергией значительную часть страны. Если бы она вышла из строя, то в энергетических вопросах, естественно, могли возникнуть определенные проблемы. Сегодня Азербайджан экспортирует и сырую нефть, и природный газ, и электроэнергию. То есть, мы экспортируем излишки производимой у нас электроэнергии. Эти действия были нацелены на наш экономический потенциал и еще раз показали всему миру преступную сущность Армении, армянского режима.

-Господин Алиев, какова численность азербайджанского населения, проживающего в Нагорном Карабахе?

-Сегодня в Нагорном Карабахе нет ни одного азербайджанца, все они изгнаны оттуда. Все азербайджанское население изгнано как с территории Нагорного Карабаха, так и прилегающих к Нагорному Карабаху - в советское время Нагорный Карабах являлся автономной областью - 7 районов. В советское время, в конце 1980-х азербайджанцы составляли 25 процентов населения Нагорного Карабаха. Население города Шуша на 98 процентов состояло из азербайджанцев. Шуша - наш древний исторический город. На первом этапе все азербайджанцы были изгнаны из Шуши, затем из Ханкенди, других городов и сел, а вслед за этим - из семи регионов, прилегающих к Нагорному Карабаху. Сегодня азербайджанского населения в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему оккупированных регионах нет. Теперь мы вернемся. Мы уже начали возвращаться четыре года назад. Но после окончания этого противостояния мы, конечно, вернемся в эти регионы.

-Вы сказали, что азербайджанцы были изгнаны с оккупированных карабахских земель. Но в настоящее время многочисленное армянское население проживает и на других азербайджанских землях. Что Вы можете сказать в связи с этим?

-Это естественно, так как в Азербайджане живут представители многих национальностей, живут как одна семья. Азербайджан известен в мировом масштабе как мультикультуральная страна. Это отмечают Организация Объединенных Наций, а также другие международные организации, функционирующие в гуманитарной сфере. Азербайджан - край толерантности, национальной, религиозной терпимости. В том числе сегодня у нас проживают тысячи армян, они - наши граждане. Они тоже живут нормально, как другие национальности. Конечно, уверен, что по окончании этой войны, конфликта армяне, проживающие сегодня в Нагорном Карабахе, будут жить вместе с нами. Азербайджан - многонациональная страна, так было на протяжении всей истории. Считаю, что это - наше большое преимущество.

А в Армении представители других национальностей не живут. Армения - одна из редких стран мира, где девяносто девять процентов населения составляют армяне. Все другие национальности оттуда были изгнаны. В первую очередь, были изгнаны азербайджанцы, затем остальные. Армения - моногосударство, и это еще раз говорит о том, что это - расистское государство. Представители ни одной другой национальности там не могут жить. Либо, не выдерживая мучений, уезжают оттуда, либо изгоняются силой.

-Уважаемый Президент, осталось несколько вопросов, разрешите их задать. Если еще раз вернуться к теме, связанной с зоной операций, чувствуется ли разница после включения в арсенал Азербайджанской армии беспилотных летательных аппаратов и вооруженных беспилотных летательных аппаратов?

-Большая разница. Вооруженные беспилотные летальные аппараты производства Турции являются видом вооружения, созданного на основе новейших, современных технологий, лишь несколько стран в мире обладает такими возможностями. Это - проявление и технологического, и экономического, и интеллектуального потенциала Турции. Конечно, обладание такими возможностями облегчает нашу работу и спасает жизнь наших граждан, солдат, так как без них нам пришлось бы наносить удары по танкам, пушкам и другой армянской технике с земли. А это могло бы привести к большим человеческим потерям. Эти аппараты дают нам большое преимущество для того, чтобы человеческие потери были небольшими. В то же время, технологически они совершенны.

-Кстати, если говорить о системах противовоздушной обороны, то у армянской стороны есть, в частности, приобретенные у России такие современные системы противовоздушной обороны, как С-300. Азербайджанская армия тоже располагает системами обороны, но этого вооружения нет. Как по-Вашему, создает ли это двойной стандарт?

-Нет, у нас есть противовоздушные установки С-300, мы приобрели их у России. Мы закупили у России большое количество вооружения. Здесь нет никаких ограничений. Поэтому не могу говорить о двойных стандартах. Разница лишь в том, что мы покупаем их, и это очень дорогостоящие системы. Армения же зачастую получает их бесплатно. То есть, как подарок или же в виде кредита. Но этот кредит остается на бумаге, не погашается. Естественно, если бы это дорогостоящее вооружение не предоставлялось Армении бесплатно, то обладание Арменией им не могло стать предметом обсуждения, и конфликт давно был бы урегулирован, потому что вооружение Армении, бесплатное вооружение вселило в них уверенность в том, что они смогут вечно удерживать эти земли под оккупацией. Разница в этом. Мы же имеем возможность приобретать у России оружие. Мы покупаем оружие и у других стран. В этом вопросе нет никаких ограничений. Есть некоторые страны, которые наложили эмбарго на продажу нам оружия, но это не создает нам особых проблем, так как рынок оружия сейчас более диверсифицированный, его география расширяется. Недавно я сказал, что сегодня оборонная промышленность Турции развивается так стремительно, что, надеюсь, в будущем наше оснащение турецким вооружением повысится на еще более высокий уровень.

-Хочу коснуться вопроса, который привлек здесь наше внимание. Где бы мы ни были, в Баку или городах в зоне конфликта, Тертере, повсюду рядом с флагами Азербайджана видели флаги Турции. Что бы Вы хотели сказать по этому поводу?

-На самом деле, так было всегда, потому что Турция для нас не только союзник и самая близкая страна. Турция для нас братская страна, так же, как и Азербайджан для Турции. Флаг Турции - родной для нас флаг, родной настолько же, насколько флаг Азербайджана. Но, естественно, этот конфликт, четкая позиция Турции во время этих сражений, заявления господина Президента, моего брата Реджепа Тайипа Эрдогана, поддержка, оказанная Азербайджану, слова "Азербайджан не одинок" в поступающих из Турции письмах людей, конечно, приумножили любовь к Турции. Вы тоже являетесь свидетелями того, что во всех регионах флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе. В то же время сегодня и в Турции флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе. Показанные мне видеокадры тоже очень трогательны, мы рады тому, что наши турецкие братья там украшают автомобили, здания флагами Турции и Азербайджана. То есть, это - символ настоящего братства, солидарности. Нет второй такой страны, которая бы поддерживала Азербайджан так, как Турция. В мире нет и второй такой страны, которая поддерживала бы Турцию так, как Азербайджан. Это - наше большое достояние.

-Последний вопрос, уважаемый Президент. Если бы сейчас перед Вами вместо меня находился премьер-министр Армении Пашинян, что бы Вы ему сказали?

-По существу, мне ему нечего сказать. Я неоднократно встречался с ним. Два года назад, в наших первых контактах после его прихода к власти у нас была с ним, считаю, очень хорошая беседа. У меня были надежды на то, что он, как новый премьер-министр, внесет поправки, изменения в захватническую политику Армении, поймет, что пока этот конфликт не будет решен, мир в регионе не наступит, как человек пришедший к власти в результате переворота, давший большие обещания, не сможет их выполнить, потому что если связи между Азербайджаном и Арменией не нормализуются, то об экономическом развитии Армении не стоит и говорить. Я надеялся, что он понимает это, и первые месседжи, поступавшие из Армении, были очень позитивными. А мы проявили выдержку, учитывая их просьбу, укрепили режим прекращения огня. Можно сказать, в последние два года режим прекращения огня строго соблюдался. Сопредседатели Минской группы тоже отмечали это в своих заявлениях. Но что произошло потом? Мы поняли, что он обманул нас. Но считаю, что это очень ошибочный путь в политике. Нельзя обманывать. Наши слова не расходятся с делами. Но данные нам слова оказались ложью, его слова "Карабах - это Армения, и точка" фактически положили конец переговорам. После этого были другие провокационные заявления, в том числе такие, как Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом, то есть, с так называемой "Нагорно-Карабахской республикой". А это был удар по формату переговоров. Не только мы, но и Минская группа выступила против этого. Затем в июле они совершили военную провокацию в Товузе, в августе направили диверсионную группу, а в прошлом месяце уже осуществили широкомасштабное наступление. Поэтому я сказал ему все. Обращаясь к армянскому народу, хочу сказать, чтобы они привлекли свое правительство к ответственности, потребовали от него остановить огонь, прекратить оккупацию, не отправляли на войну своих детей, не посылали их в Азербайджан, потому что сегодня так называемая "армия Нагорно-Карабахской республики" на 90 процентов состоит из граждан Армении. То есть, нет понятия "армия Нагорного Карабаха". Почему человек, родившийся в Армении, должен сражаться против нас на азербайджанской земле? Поэтому хочу сказать армянскому народу, что сегодня армяне спокойно живут и впредь будут жить в Азербайджане. Азербайджанское государство делает все возможное для их нормальной жизни. Хочу сказать руководству Армении: чем раньше вы покинете оккупированные земли, тем лучше будет для вас.

-Уважаемый Президент, в эти исторические дни, когда продолжаются бои, Вы высказали очень важные мысли. Еще раз от имени телеканала CNN Türk выражаю Вам глубокую признательность.

-Я тоже благодарю вас, телеканал CNN Türk, можно сказать, ежедневно передает замечательные репортажи. В студиях организуются обсуждения в прямом эфире с участием известных людей. Выражаю вашему каналу признательность за однозначную поддержку Азербайджана. Благодарю всех представителей турецких медиа за то, что в эти тяжелые дни они находятся вместе с нами.

-Большое спасибо, еще раз благодарю.

-Спасибо, благодарю.