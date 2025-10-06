https://news.day.az/world/1785961.html

Кому присуждена Нобелевская премия по медицине и физиологии?

Лауреатами нобелевской премии по медицине и физиологии в 2025 году стали исследователи Мари Брунков (Институт системной биологии, США), Фред Рамсделл (Институт иммунотерапии рака Паркера, США) и Шимон Сакагучи (Университет Осаки, Япония). Как передает Day.Az, об этом объявили в понедельник в нобелевском комитете.