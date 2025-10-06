https://news.day.az/world/1785920.html В Китае заработал самый высокий мост в мире - ВИДЕО В Китае заработал после открытия самый высокий мост в мире - мост Хуадзянь Гранд Каньон в Гуйчжоу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Его построили менее чем за 4 года, и он возвышается на 625 метров над рекой Бэйпан.
В Китае заработал после открытия самый высокий мост в мире - мост Хуадзянь Гранд Каньон в Гуйчжоу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Его построили менее чем за 4 года, и он возвышается на 625 метров над рекой Бэйпан.
Длина моста составляет 2890 метров и он сократил время пересечения ущелья с 2 часов до 2 минут, а также оснащён рестораном, стеклянным лифтом, платформой для банджи-джампинга и водопадом.
