В Китае заработал самый высокий мост в мире

В Китае заработал после открытия самый высокий мост в мире - мост Хуадзянь Гранд Каньон в Гуйчжоу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Его построили менее чем за 4 года, и он возвышается на 625 метров над рекой Бэйпан.

Длина моста составляет 2890 метров и он сократил время пересечения ущелья с 2 часов до 2 минут, а также оснащён рестораном, стеклянным лифтом, платформой для банджи-джампинга и водопадом.

Представляем вашему вниманию данное видео: