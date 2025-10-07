https://news.day.az/officialchronicle/1786247.html Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту России Владимиру Путину 7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Глава нашего государства поздравил Президента Российской Федерации с днем рождения. Владимир Путин поблагодарил за поздравления.
