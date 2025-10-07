Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту России Владимиру Путину

7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава нашего государства поздравил Президента Российской Федерации с днем рождения.

Владимир Путин поблагодарил за поздравления.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией.