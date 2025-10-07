“Как минимум, двое из этого состава могут попасть на Oлимпиаду в Лос-Анджелесе”

На Играх стран СНГ сборная Азербайджана по дзюдо показала лучший результат среди всех наших спортсменов, завоевав шесть золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей. Впечатлениями о турнире с İdman.Biz поделился главный тренер команды юношей Эмин Искендеров, передает Day.Az.

- Команда дзюдоистов выступила хорошо, но впервые в истории отечественного дзюдо наш "слабый пол" выиграл больше золотых медалей, чем сильный.

- Да, мы взяли два "золота", а они - три, но ведь у нас было еще и пять серебряных медалей (смеется). Кроме того, сборная Азербайджана завоевала золотую медаль в смешанных командных соревнованиях, что продемонстрировало высокий уровень выступления азербайджанских дзюдоистов на Играх стран СНГ.

- То есть за этот турнир вы бы поставили юношам "пятерку"?

- Да, конечно. Особенно учитывая то, как ребята бились с узбекскими дзюдоистами, в составе которых было три чемпиона мира. Да и российские дзюдоисты также были очень сильны.

- Я хотел спросить про пять серебряных медалистов. Как вы считаете, кто из этих ребят завоевал "серебро", а кто наоборот - упустил "золото"?

- Ну, как упустил ... К примеру, в двух финалах наши дзюдоисты определяли сильнейшего в схватке между собой. В категории до 60 кг Зейд Алескеров победил Рояла Гаибова, а в категории до 66 кг Фахри Саибзаде - Гусейна Гусейнова. Могло бы быть и наоборот, так как эти финалисты примерно равны по силам.

- А кто из нынешнего состава может претендовать на попадание на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе?

- Думаю, как минимум двое - это вполне по силам Зейду Алескерову, который переходит в категорию до 66 кг, и нашему тяжеловесу Субхану Ахундову. Но это не значит, что только они двое могут это сделать. Время покажет...