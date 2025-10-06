В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как ВВС забыла о стандартах журналистики.

Day.Az представляет публикацию:

Британская ВВС опубликовала репортаж из, как они это назвали, "ржавой советской железной дороги, по которой должен пройти коридор Трампа TRIPP".

Короче, поехали они в Сюникскую область Армении и сняли остатки Мегринской железной дороги - разобранные рельсы, ржавые вагоны и разваливающиеся здания станций.

Весь репортаж пропитан ироническим таким скепсисом: мол ну да, ну да, будут тут миллиарды инвестиций и важнейший для континента коридор, ага.

У читателей этого репортажа возникнет ложное ощущение, что дорога разрушилась там сама по себе. Ведь ВВС ни строчки не пишет о том, почему Мегринская ж/д превратилась в развалины. Ни слова о нападениях на поезда в Нахчыван, ни слова о конфликте, о том, как Армения из-за своей агрессии оказалась в изоляции - и ПОЧЕМУ НА САМОМ ДЕЛЕ эта дорога забыта уже 30 лет.

Да, для запуска коридора нужно еще многое сделать. Но сначала - напомнить ВВС про стандарты журналистики. Учите других жить? С себя начните!