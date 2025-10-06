Сегодня в рамках игр стран СНГ пройдут соревнования по восьми видам спорта

Сегодня на III Играх стран СНГ, которые впервые принимает Азербайджан, пройдут соревнования по 8 видам спорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Шеки состоится встреча сборных Казахстана и Кыргызстана за бронзовые медали по човкану. Здесь же начнутся соревнования по художественной гимнастике.

Во Дворце спорта в Гяндже определятся призеры по волейболу и стрельбе. Параллельно продолжатся соревнования по фехтованию. Cегодня также определятся призеры на соревнованиях по баскетболу 3х3.

Финальные соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Мингячевире.