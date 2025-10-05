WhatsApp позаимствует еще одну функцию Telegram

Мессенджер WhatsApp, в котором идентификация проходит через телефонные номера, в скором времени получит поддержку уникальных имен пользователей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение уже было обнаружено в тестовых сборках для Android, позволяющее предварительно резервировать юзернеймы, что позволит занять желаемый ник до официального запуска. Механизм напоминает аналогичные решения в других мессенджерах, включая Telegram.

В коде приложения также были обнаружены правила формирования имен: они должны содержать буквы, допускается использование латинских строчных символов, цифр, точек и подчеркиваний, но не могут начинаться с "www". Это должно обеспечить единый формат и снизить риск создания фейковых аккаунтов.

Для бронирования ника в настройках приложения появится отдельный раздел. Такой шаг позволит пользователям заранее защитить уникальное имя от киберсквоттеров и мошенников.

Официальные сроки запуска новой функции не раскрываются, однако тестирование механизма резервирования указывает на ее скорое внедрение.