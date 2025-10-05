Чёрный кот-"гадалка" стал героем соцсетей

Чёрный кот "предсказывает будущее" с помощью карт Таро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, впервые пророческий дар питомца американка заметила несколько лет назад. Тогда она увидела, как её семилетний кот по кличке Коул перебирал лапами колоду карт, вытащил несколько из них, покусал и отложил в сторону. Это очень удивило хозяйку и она стала поощрять питомца.

С тех пор в подлокотнике дивана для кота всегда лежит колода. Однажды питомец предсказал увольнение хозяйки и предательство близкого человека.

Теперь задать вопрос Коулу могут любые люди. Женщина собирает все запросы и публикует на них ответы, когда у кота появляется настроение погадать.