Избран мэр Тбилиси

По итогам подсчета голосов 541 из 584 избирательных участков кандидат на пост мэра Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе набрал 71,551% голосов.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии страны.
Его основные конкуренты-кандидат от партии "Сильная Грузия-Лело" Ираклий Купрадзе набрал 12,45% голосов, а кандидат от партии "Кырчи" Яго Хвичия-7,52%.
Отметим, что всего за пост мэра Тбилиси боролись 9 кандидатов.
Напомним, что К. Каладзе был впервые избран на пост мэра Тбилиси в 2017 году и повторно в 2021 году в качестве кандидата от "Грузинской мечты".
