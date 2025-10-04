https://news.day.az/world/1785639.html Грузинский спецназ вытеснил протестующих из резиденции президента - ВИДЕО Спецназ занял площадь Орбелиани, протестующих оттеснили от президентского дворца Как передает Day.Az, при этом они продолжают забрасывать камнями резиденцию президента Грузии, сообщают СМИ с места события. Некоторые начали беспорядки, поджигая имущество уличных кафе.
Грузинский спецназ вытеснил протестующих из резиденции президента - ВИДЕО
Спецназ занял площадь Орбелиани, протестующих оттеснили от президентского дворца
Как передает Day.Az, при этом они продолжают забрасывать камнями резиденцию президента Грузии, сообщают СМИ с места события.
Некоторые начали беспорядки, поджигая имущество уличных кафе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре