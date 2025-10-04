Грузинский спецназ вытеснил протестующих из резиденции президента

Спецназ занял площадь Орбелиани, протестующих оттеснили от президентского дворца

Как передает Day.Az, при этом они продолжают забрасывать камнями резиденцию президента Грузии, сообщают СМИ с места события.

Некоторые начали беспорядки, поджигая имущество уличных кафе.