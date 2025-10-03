Трамп рассказал, сколько средств США получили от импортных пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже получил более $200 млрд за счет взимания импортных пошлин. Об этом сообщает One America News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, ставка близка к целевому уровню, страна получает "беспрецедентные доходы".

"В конечном счете пошлины составят более триллиона долларов в год", - заявил Трамп.