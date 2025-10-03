https://news.day.az/world/1785375.html Трамп рассказал, сколько средств США получили от импортных пошлин Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже получил более $200 млрд за счет взимания импортных пошлин. Об этом сообщает One America News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По его словам, ставка близка к целевому уровню, страна получает "беспрецедентные доходы".
Трамп рассказал, сколько средств США получили от импортных пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже получил более $200 млрд за счет взимания импортных пошлин. Об этом сообщает One America News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, ставка близка к целевому уровню, страна получает "беспрецедентные доходы".
"В конечном счете пошлины составят более триллиона долларов в год", - заявил Трамп.
