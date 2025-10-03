Samsung во второй раз за пару месяцев пересмотрела планы на свои смартфоны

Samsung во второй раз за несколько месяцев пересмотрела стратегию в отношении будущей флагманской линейки Galaxy S26: производитель все-таки решил выпустить Galaxy S26+ вместо тонкого S26 Edge. Об этом сообщает IXBT со ссылкой на авторитетного инсайдера Ice Universe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам инсайдера, Samsung пересмотрела планы из-за слабых продаж Galaxy S25 Edge и неопределенных перспектив конкурирующего iPhone Air. В результате в следующем году базовая линейка Galaxy S26 вновь будет состоять из трех устройств - Galaxy S26 Pro, S26+ и S26 Ultra. При этом сверхтонкая модель выйдет, однако, отдельно, как и Galaxy S26 FE.

Летом стало известно о планах Samsung отказаться от модели Galaxy S26+, место которой должен был занять сверхтонкий Galaxy S26 Edge, предшественник которого ранее выходил отдельно от основной серии - в мае вместо января. По всей видимости, такой временной отрезок сохранится и для предстоящих моделей.

По слухам, линейка Samsung Galaxy S26 будет представлена в начале 2026 года. Смартфоны получат поддержку беспроводной магнитной зарядки и обновленный дизайн.