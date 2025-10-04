В Баку загорелся Santafe

В центре Баку наполовину сгорел автомобиль марки Hyundai Santafe.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, причины возгорания машины пока неизвестны. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее мы сообщали еще об одном подобном случае, когда в центре Баку сгорел автомобиль.