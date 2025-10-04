https://news.day.az/society/1785531.html В Баку загорелся Santafe - ВИДЕО В центре Баку наполовину сгорел автомобиль марки Hyundai Santafe. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, причины возгорания машины пока неизвестны. В результате происшествия пострадавших нет. Ранее мы сообщали еще об одном подобном случае, когда в центре Баку сгорел автомобиль.
В Баку загорелся Santafe - ВИДЕО
В центре Баку наполовину сгорел автомобиль марки Hyundai Santafe.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, причины возгорания машины пока неизвестны. В результате происшествия пострадавших нет.
Ранее мы сообщали еще об одном подобном случае, когда в центре Баку сгорел автомобиль.
