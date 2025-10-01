https://news.day.az/society/1784626.html В центре Баку сгорел автомобиль - ФОТО В Министерство по чрезвычайным ситуациям на телефон "112" поступило сообщение о возгорании автомобиля на проспекте Парламента в Ясамальском районе Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС. Отмечается, что по вызову на место происшествия оперативно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В центре Баку сгорел автомобиль - ФОТО
В Министерство по чрезвычайным ситуациям на телефон "112" поступило сообщение о возгорании автомобиля на проспекте Парламента в Ясамальском районе Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.
Отмечается, что по вызову на место происшествия оперативно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Пожарные ликвидировали возгорание в легковом автомобиле марки KIA в короткие сроки.
В результате пожара сгорели моторный отсек и салон машины.
Ранее мы сообщали, что в Сумгайыте загорелся автобус.
