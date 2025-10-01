В центре Баку сгорел автомобиль

В Министерство по чрезвычайным ситуациям на телефон "112" поступило сообщение о возгорании автомобиля на проспекте Парламента в Ясамальском районе Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.

Отмечается, что по вызову на место происшествия оперативно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожарные ликвидировали возгорание в легковом автомобиле марки KIA в короткие сроки.

В результате пожара сгорели моторный отсек и салон машины.

