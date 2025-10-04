https://news.day.az/society/1785623.html Женщина стала жертвой ДТП в Гяндже В городе Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на gencexeber.az, маршрутный автобус Isuzu Novociti сбил Айтен Насирову (1985 г.р.). Женщина, получившая различные телесные повреждения, была немедленно доставлена в медицинское учреждение.
Женщина стала жертвой ДТП в Гяндже
В городе Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на gencexeber.az, маршрутный автобус Isuzu Novociti сбил Айтен Насирову (1985 г.р.). Женщина, получившая различные телесные повреждения, была немедленно доставлена в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, спасти её жизнь не удалось.
Согласно информации, перед происшествием женщина поссорилась с братом и выбежала на проезжую часть автомобильной дороги в домашней одежде.
Водитель задержан. По данному факту продолжается расследование.
