Азербайджанский борец стал чемпионом III Игр стран СНГ

В Гяндже на Олимпийском спортивном комплексе стартовали соревнования по вольной борьбе в рамках III Игр стран СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. В первый день на ковер вышли борцы в пяти мужских весовых категориях (45, 51, 60, 71 и 92 кг) и четырех женских (40, 46, 53 и 61 кг).

Сборная Азербайджана была представлена восемью спортсменами, и семеро из них сумели завоевать медали. Нахид Аббасов (71 кг) стал чемпионом турнира. Гаджигусейн Ахмедзаде (51 кг) и Рашид Назаров (60 кг) остановились в шаге от золота и стали серебряными призерами.

Бронзовые награды достались Гусейну Рзазаде (45 кг), Назрин Ахмедли (46 кг), Хадиджаханым Талыбовой (53 кг) и Амину Насибову (92 кг). Азербайджанские борцы уверенно начали турнир, завоевав полный комплект наград в первый соревновательный день.