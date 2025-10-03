Китай тестирует роботов-собак перед отправкой на Луну

Исследователи факультета компьютерных наук Пекинского университета проводят испытания специально разработанных роботов-собак, предназначенных для изучения лунных недр и подготовки к возможным пилотируемым миссиям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает South China Morning Post.

Два прототипа испытываются в лавовой пещере в провинции Хэйлунцзян, недалеко от озера Цзинпоху. По словам ученых, условия в этой пещере, образованной потоками лавы, во многом схожи с предполагаемыми условиями на Луне. Роботы применяются в качестве разведчиков для выполнения геодезических задач, которые трудно или невозможно выполнить человеку.

Один из прототипов создан по образцу муравьеда: он сочетает гибкую роботизированную руку с жесткой мобильной платформой, что позволяет выполнять многофункциональные операции в сложной среде. Второй представляет собой колесного робота, способного перемещаться по труднопроходимой местности и вести разведку.

По мнению китайских специалистов, лавовые трубки - полости, сформировавшиеся в застывших потоках лавы, - являются перспективным местом для размещения обитаемой лунной базы. Эти природные образования могут обеспечить защиту от радиации и экстремальных перепадов температур.