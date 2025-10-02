Кредиты могут быть списаны в этих случаях

На 1 сентября 2025 года объем просроченных кредитов в общем кредитном портфеле кредитных организаций Азербайджана составил 530,9 млн манатов.

Интересно, в каких случаях такие кредиты могут быть списаны?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на metbuat.az, экономист Рашад Гасанов заявил, что в рамках принципов рыночной экономики вопрос списания просроченных кредитов в действующей финансовой системе обществом зачастую воспринимается неправильно.

По его словам, ожидание того, что привлеченные частным сектором, международными финансовыми институтами и бизнесом средства в форме кредитов могут быть списаны, приводит к снижению эффективности деятельности этих институтов, росту риска дефолта и, как результат, к ослаблению основ финансовой системы:

"Главный момент здесь заключается в том, что финансовые институты - будь то коммерческие или государственные банки - выдают кредиты не за счет собственных средств, а именно за счет привлеченных ресурсов третьих сторон. Если нарушается дисциплина возврата кредитов и в обществе возникает ожидание, что непогашенные долги будут списаны, это может привести к массовой недобросовестности при исполнении обязательств.

С точки зрения турецких экономистов, списание долга у человека, не выполняющего свои обязательства, по сравнению с гражданином, который ответственно выплачивает долг, воспринимается как "обман добросовестного заемщика". Это, в свою очередь, может в будущем еще больше подорвать дисциплину".

По словам Р. Гасанова, в нынешних условиях есть несколько оснований для списания кредитной задолженности:

"Банк может по собственной инициативе в рамках корпоративной социальной ответственности принять решение о списании долга определенным социальным группам. Например, после войны 2020 года долги семей шехидов и ветеранов, потерявших здоровье, были списаны. Это пример добровольного шага банка, который, исходя из своей финансовой устойчивости, определяет возможные масштабы льгот. Такие меры могут быть расширены и на другие категории, например, на сирот или малообеспеченные социальные группы.

В другом случае задолженность может быть списана по решению государства в отношении лиц, утративших платежеспособность вследствие обстоятельств, не зависящих от них. К примеру, после девальвации 2015 года резко возрос объем валютных кредитов. Эти трудности в основном возникли не по вине заемщиков. В такой ситуации были применены механизмы льготного списания и освобождения от обязательств.

Законодательство также предусматривает определенные основания в этом направлении. Так, в случае причинения ущерба гражданам или предпринимателям вследствие решений госорганов или местных структур, данный ущерб должен компенсироваться. Именно по этому принципу в 2019 году было проведено списание определенной части долгов, и процесс был профинансирован за счет госбюджета".

Экономист отметил, что возможно также списание безнадежных долгов:

"Если у кредита нет залога, поручителя или наследника, а также если долг не был застрахован, то по истечении определенного времени он признается "безнадежным активом" и списывается банком. Поскольку хранение таких долгов в активах не имеет для банка никакой экономической выгоды.

В целом же следует отметить, что за исключением перечисленных случаев, массовое списание кредитов может серьезно подорвать финансовую систему.

Финансовая система является основным капитализационным столпом экономики. Нарушение дисциплины в этой сфере может ослабить доступность кредитов, ограничить формирование совокупного спроса и, как результат, привести к замедлению экономического роста и занятости. В то же время покрытие долгов недобросовестных заемщиков за счет госбюджета, то есть за счет налогоплательщиков, противоречит действующему законодательству. В Азербайджане ни один уполномоченный орган не имеет права принимать подобные решения".

