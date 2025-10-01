Вниманию желающих купить квартиру с ремонтом по низкой цене

- от 435 манатов за кв.м. - ФОТО

Министерство труда и социальной защиты населения продолжает онлайн-продажу квартир в новых жилых домах в поселках Рамана и Умид Баку, а также в Абшеронском и Самухском районах через портал ms.sosial.gov.az.

Как сообщает Day.Az, квартиры с 3 и 4 комнатами предлагаются полностью отремонтированными и с готовыми документами на собственность.

Приобрести жилье можно как за наличные деньги, так и в ипотеку.

В зависимости от расположения цена за квадратный метр варьируется от 435 до 850 манатов.

Желающие купить квартиру могут зайти на указанный портал, ознакомиться с предложениями и, выбрав подходящее жилье, забронировать его, нажав кнопку "Забронировать".

Для бронирования необходимо обладать одним из средств аутентификации ASAN Login: идентификационным номером, цифровой подписью SİMA, подписью ASAN, токеном SİMA (электронная подпись) или электронной подписью БСХМ.