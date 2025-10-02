Антониу Кошта и Эммануэль Макрон поздравили Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна

Президент Европейского Совета Антониу Кошта поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с достигнутым миром, сообщает корреспондент Trend.

"Я хочу поздравить Президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Я думаю, что мир, достигнутый вами, является важным моментом для нашей Европы. Это показывает, что можно установить мир, и мы должны внести свой вклад во имя мира", - сказал Антониу Кошта на заседании 7-го Саммита Европейского политического сообщества, передает Day.Az.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон также поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.