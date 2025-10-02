Автомобили блокируют зарядные станции для электромобилей в Баку

На этот раз недовольство у водителей вызвали... сами же водители.

Как сообщает Day.Az, кадры были сняты в Наримановском районе столицы. Зарядная станция на улице Алиашрафа Ализаде оказалась недоступной для владельцев электромобилей. Причина - припаркованные здесь автомобили.

Машины оставляют в зоне, где остановка и стоянка запрещены. По словам местных жителей, это происходит регулярно и вызывает серьезное недовольство.

Владельцы электромобилей и гибридов отмечают, что подобная ситуация приводит к потере времени. Они требуют усилить контроль на участке и принять меры в отношении нарушителей.

В Управлении Государственной дорожной полиции города Баку сообщили "Xəzər Xəbər", что проблема устранена. Сотрудники дорожной полиции Наримановской районной полиции приняли меры в отношении водителей, нарушивших правила остановки и стоянки.

