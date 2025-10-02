На рынке аренды жилья в настоящее время не наблюдается ни роста, ни снижения цен.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии Trend заявил председатель Правления Азербайджанского общества оценщиков Вугар Орудж.

По его словам, сейчас цены на аренду квартир остаются стабильными.

"Каждый год после поступления абитуриентов в бакинские университеты большинство студентов начинает искать жилье в столице. В конце августа - начале сентября на рынке аренды возник серьезный ажиотаж. Это вызвало обеспокоенность как ростом цен, так и ограниченным количеством предложений", - отметил он.

Глава общества подчеркнул, что дефицит арендуемых квартир, наблюдавшийся месяц назад, сохраняется и сегодня.

Так, в Баку однокомнатные квартиры сдаются по цене от 550 до 750 манатов, в центральных районах - до 1000 манатов. Двухкомнатные квартиры предлагаются за 800-900 манатов. Разница в стоимости аренды между квартирами в старых и новых домах составляет 20-25%.

По словам Вугара Оруджа, как правило, предприниматели и студенты ищут квартиры с мебелью. В целом жители страны тоже предпочитают такие варианты, которые в народе называют "заселяйся и живи".

"С увеличением количества комнат растет и арендная плата. Однако спрос на многокомнатные квартиры невысок. В основном арендуемое жилье требуется студентам и семьям с относительно низким доходом, которые не могут позволить себе платить за просторные квартиры. Крупные семьи, инвесторы из-за рубежа и руководители компаний, напротив, выбирают более большие и комфортабельные апартаменты. Разница в одну комнату увеличивает стоимость аренды примерно на 150-200 манатов", - добавил он.