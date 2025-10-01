https://news.day.az/officialchronicle/1784838.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю победы футбольного клуба «Карабах» - ФОТО Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю победы футбольного клуба "Карабах" над футбольным клубом "Копенгаген" в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает Day.Az. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев поделился в социальных сетях публикацией по случаю победы футбольного клуба "Карабах" над футбольным клубом "Копенгаген" в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Сердечно поздравляю футбольный клуб "Карабах", всю футбольную общественность Азербайджана с уверенной победой над чемпионом Дании - футбольным клубом "Копенгаген".
Одержав 2 блестящие победы в 2 матчах на основном этапе сильнейшего клубного турнира планеты, "Карабах", деля первые строчки с титанами мирового футбола, продолжает вызывать чувство гордости у нашего народа".
