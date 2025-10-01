Вэнс спрогнозировал продолжительность шатдауна в США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что шатдаун в стране будет непродолжительным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по его словам, умеренные демократы уже сдают позиции.

"Я, честно говоря, не думаю, что это будет долгий шатдаун. Это всего лишь догадка вице-президента США, потому что, как мне кажется, мы уже видим признаки того, что умеренные демократы начинают сдавать позиции", - заявил Вэнс.

Он подчеркнул, что некоторые представители Демократической партии осознают нелогичность происходящих событий. Политик также отметил, что правительство приложит все усилия для того, чтобы граждане продолжили получать необходимые услуги в условиях шатдауна.