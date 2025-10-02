Визит особой важности Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

7-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), прошедший в Копенгагене, стал важной площадкой для укрепления позиций Азербайджана в Европе и продвижения мирной повестки на Южном Кавказе. Сам формат ЕПС был создан в 2022 году как новая платформа, объединяющая более 40 стран Европы и соседних регионов, включая государства, не входящие в ЕС. Его главная цель - обеспечение политического диалога, поиск решений общеевропейских проблем, укрепление энергетической и транспортной безопасности, а также обсуждение вопросов мира и стабильности.

Для Азербайджана участие в этом саммите имеет особое значение. Баку получает возможность напрямую доносить свою позицию до ведущих европейских лидеров, а также укреплять двусторонние связи с ключевыми партнерами. В условиях, когда регион Южного Кавказа переживает важный исторический этап, а это завершение армяно-азербайджанского конфликта и выстраивание новых коммуникаций, подобные площадки становятся незаменимым инструментом дипломатии.

Ключевым событием дня стала встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Копенгагене лидеры подтвердили готовность работать над дальнейшим укреплением мира и доверия. Особое внимание было уделено договоренностям, достигнутым на Вашингтонском саммите мира, инициированном президентом США Дональдом Трампом. Эти договоренности стали основой для формирования новой атмосферы на Южном Кавказе.

Таким образом, Азербайджан не только победил на поле боя, восстановив свою территориальную целостность, но и одержал дипломатическую победу, предложив мирную повестку, которая постепенно находит признание и поддержку со стороны международного сообщества. Договоренность о продолжении контактов и реализации мер по укреплению доверия является свидетельством того, что Баку выступает в качестве конструктивного и ответственного игрока, способного формировать позитивную повестку для региона.

Особое внимание привлекла встреча Ильхама Алиева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Макрон поздравил главу Азербайджана с достигнутыми результатами в нормализации отношений с Арменией и продвижении мирной повестки. Глава нашего государства, в свою очередь, подчеркнул, что договоренности, достигнутые в Вашингтоне, имеют историческое значение.

Стоит отметить, что в последние годы отношения между Баку и Парижем переживали непростые времена. Франция не раз занимала откровенно предвзятую позицию в отношении Азербайджана, особенно в период Второй Карабахской войны и после нее. Тем не менее, сегодня можно говорить о признаках переоценки подходов в Париже. Возможно, президент Франции наконец понял, что политика односторонней поддержки армянских интересов лишь ослабляла его роль в регионе. Азербайджан же всегда был сторонником нормальных, взаимоуважительных отношений с Францией, и теперь у Парижа есть шанс вернуться к конструктивному сотрудничеству.

Плодотворным стало общение Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом. По словам главы нидерландского правительства, стороны обсудили вопросы торговли, логистики и морских перевозок. Схоф особо отметил успешную деятельность нидерландских компаний в Азербайджане, работающих в таких сферах, как судоходство, строительство портов, энергетика, сельское хозяйство и градостроительство.

Нидерланды также поздравили Азербайджан с успешным проведением COP29, подчеркнув значимость бакинской инициативы для международной климатической повестки. Этот аспект имеет важное значение, так как Азербайджан укрепляет имидж ответственного участника глобальной экологической дискуссии. Также отмечу, что в Копенгагене премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о заинтересованности Афин в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере энергетики. По его словам, Баку является долгосрочным и надежным поставщиком газа. Это подтверждает растущую роль Азербайджана как ключевого энергетического партнера Европы.

Важным событием стала также встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Лидеры подчеркнули, что отношения между Азербайджаном и Италией развиваются в формате всеобъемлющего стратегического партнерства. Была отмечена важность недавнего визита президента Италии в Баку и открытия корпусов Итало-Азербайджанского университета. Сотрудничество охватывает энергетику, инвестиции, культуру, гуманитарную сферу и образование.

Помимо этого, на саммите состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Украины Володимиром Зеленским. Лидеры обсудили вопросы энергетического сотрудничества и дипломатические усилия по достижению справедливого мира в Украине. Зеленский поблагодарил Азербайджан за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности его страны. Этот контакт показывает, что Азербайджан продолжает оставаться надежным партнером Украины, одновременно укрепляя свой международный авторитет как страна, выступающая за международное право и справедливость.

Как видим, итоги 7-го саммита ЕПС в Копенгагене свидетельствуют о том, что Азербайджан занял прочное место в европейском политическом и экономическом пространстве. Встречи главы нашего государства с лидерами Армении, Франции, Нидерландов, Греции, Италии и Украины показали, что Баку выстраивает многовекторную дипломатию, основанную на взаимовыгодных интересах.

Азербайджан выступает одновременно в роли гаранта региональной стабильности и ключевого энергетического партнера Европы. Победа на поле боя закреплена дипломатическим успехом, а мирная повестка, предложенная Азербайджаном, становится основой для будущего Южного Кавказа. Таким образом, поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Копенгаген укрепила международное влияние нашей страны, продемонстрировала ее готовность к конструктивному сотрудничеству и стала еще одним подтверждением того, что именно Баку сегодня формирует стратегическую архитектуру мира и безопасности на Южном Кавказе и в Европе.