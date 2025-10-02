Сколько миллионов заработал "Карабах" за 2 победы в ЛЧ

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, прошедшем в Баку, азербайджанский "Карабах" обыграл датский "Копенгаген" со счетом 2:0 и пополнил клубную казну новыми бонусами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Azerisport.com, эта победа принесла агдамцам дополнительные 2 100 000 евро (около 4,2 миллиона манатов). Такая же сумма была получена "скакунами" и за победу над "Бенфикой" (3:2). Таким образом, после двух туров общий бонус "Карабаха" составил 4 200 000 евро (приблизительно 8,4 миллиона манатов).

Продолжение успешного выступления сулит клубу еще больше премиальных. Кроме того, УЕФА произведет выплаты в зависимости от итоговой позиции команды в турнирной таблице и по маркетинговой составляющей турнира.

Напомним, что лишь выход в групповой этап Лиги чемпионов уже гарантировал "Карабаху" 18 620 000 евро (около 37 миллионов манатов).