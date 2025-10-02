На суде по делу граждан Армении потерпевший опознал Левона Мнацаканяна

2 октября потерпевший Ильхам Мамедов дал показания в Бакинском военном суде по уголовному делу граждан Республики Армения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, потерпевший рассказал, что 10 мая 2002 года, когда он, находясь на военной службе, направлялся на пост, вооруженные силы Армении захватили его в плен на равнине Харамы. В момент пленения он был безоружен. Армянские военнослужащие избили его и подвергли пыткам. Он отметил, что один из избивавших его офицеров проявил особую жестокость. Позже он узнал имя этого офицера - его звали Левон.

Отвечая на вопросы государственных обвинителей, потерпевший указал на обвиняемого Левона Мнацаканяна и заявил, что это был именно он: "Он был меня по голове кулаком, а затем прикладом автомата. Поднял меня на край окопа и открыл огонь из автомата. В тот момент я стоял спиной к позициям Азербайджанской армии. Он заставил меня встать на такое место, откуда наши могли бы случайно в меня попасть. Потом они заставили меня пройти через минные поля".

И.Мамедова неделю держали на оккупированных в то время армянскими вооруженными силами территориях Азербайджана. Затем его отправили в Армению. Спустя 6 месяцев и 15 дней он был передан Азербайджану.

В ответ на вопросы стороны защиты потерпевший сказал, что не был знаком с Л.Мнацаканяном до того, как его взяли в плен, не знал его должности на тот момент: "Однако, судя по отношению к нему в то время, полагаю, что он занимал должность начальника штаба".

Отвечая на вопросы Левона Мнацаканяна, он заявил, что родился в 1973 году, а на момент нахождения в плену был в звании старшего лейтенанта. Потерпевший сказал: "Когда я окончил Азербайджанский сельскохозяйственный институт, мне присвоили звание офицера. Там была военная кафедра".

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.