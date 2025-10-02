Продолжается тур сезона 2025/26 Азербайджанской баскетбольной лиги

Открытый тур сезона 2025/26 Азербайджанской баскетбольной лиги продолжается.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в четвертый игровой день тура состоятся два матча. В 15:00 "Лянкяран" примет у себя "Сумгайыт". В 19:00 команды "Серхедчи" и "Губа" встретятся в Баку в Дворце спорта.

Еще один матч тура пройдет 4 октября в 19:00 - "Орду" примет "Нахчыван".

На данный момент в рамках открывающего тура уже сыграны три игры: "Сабах" победил "Нефтчи" со счетом 86:75, "Абшерон Лайонс" обыграл "Шеки" - 91:80, а НТД уступил "Гяндже" со счетом 85:90.