https://news.day.az/sport/1785001.html Продолжается тур сезона 2025/26 Азербайджанской баскетбольной лиги Открытый тур сезона 2025/26 Азербайджанской баскетбольной лиги продолжается. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в четвертый игровой день тура состоятся два матча. В 15:00 "Лянкяран" примет у себя "Сумгайыт". В 19:00 команды "Серхедчи" и "Губа" встретятся в Баку в Дворце спорта.
Продолжается тур сезона 2025/26 Азербайджанской баскетбольной лиги
Открытый тур сезона 2025/26 Азербайджанской баскетбольной лиги продолжается.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в четвертый игровой день тура состоятся два матча. В 15:00 "Лянкяран" примет у себя "Сумгайыт". В 19:00 команды "Серхедчи" и "Губа" встретятся в Баку в Дворце спорта.
Еще один матч тура пройдет 4 октября в 19:00 - "Орду" примет "Нахчыван".
На данный момент в рамках открывающего тура уже сыграны три игры: "Сабах" победил "Нефтчи" со счетом 86:75, "Абшерон Лайонс" обыграл "Шеки" - 91:80, а НТД уступил "Гяндже" со счетом 85:90.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре