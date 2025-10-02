Проведены обсуждения по развитию Транскаспийского "зеленого" коридора

Обсуждены вопросы развития Транскаспийского "зеленого" коридора, который соединяет электроэнергетические системы Азербайджана и стран Центральной Азии, укрепляет региональное сотрудничество и расширяет возможности международной торговли в сфере зеленой энергии.

Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X, передает Day.Az.

"В рамках энергетической недели Казахстана мы поделились своим видением Инициативы ускоренного партнерства по возобновляемой энергии в Центральной Азии (APRECA), запущенной Международным агентством по возобновляемой энергии (IRENA).

Мы подчеркнули важность этой инициативы для создания устойчивой взаимосвязи в сфере "зеленой" энергии в регионе, расширения возможностей международной торговли и экспорта, а также укрепления энергетического перехода и безопасности поставок.

Кроме того, мы отметили стратегические перспективы "Транскаспийского зеленого энергетического коридора", который объединяет электроэнергетические системы Азербайджана и стран Центральной Азии, укрепляет региональное сотрудничество и способствует развитию Среднего коридора как Зеленого моста, соединяющего Европу и Азию", - сообщается в публикации.