Спикер Милли Меджлиса прибыла в Южно-Африканскую Республику

Делегация парламента Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в город Кейптаун Южно-Африканской Республики с рабочим визитом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис, в международном аэропорту Кейптауна делегацию встретили председатель Комитета по общественному надзору Парламента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Седрик Томас Фролик, временный поверенный в делах Азербайджана в ЮАР Гусейн Рахимли и другие официальные лица.

В ходе визита спикер Милли Меджлиса примет участие в 11-м Саммите Спикеров Парламентов стран "Большой двадцатки" (G20).

Кроме того, Сахиба Гафарова выступит на саммите, а также проведет ряд встреч с руководителями участвующих в мероприятии парламентских делегаций.