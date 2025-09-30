https://news.day.az/officialchronicle/1784546.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня развитие отношений между Италией и Азербайджаном налицо Сегодня развитие отношений между Италией и Азербайджаном налицо. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с Президентом Италии Серджо Маттареллой в расширенном составе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с Президентом Италии Серджо Маттареллой в расширенном составе.
"Наше сотрудничество многогранно, оно, можно сказать, охватывает многие сферы - от энергетики до промышленного производства, а в настоящее время и сферу образования. Это сотрудничество действительно имеет стратегическое значение", - отметил глава государства.
