Президент Ильхам Алиев: Сегодня развитие отношений между Италией и Азербайджаном налицо

Сегодня развитие отношений между Италией и Азербайджаном налицо.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с Президентом Италии Серджо Маттареллой в расширенном составе.

"Наше сотрудничество многогранно, оно, можно сказать, охватывает многие сферы - от энергетики до промышленного производства, а в настоящее время и сферу образования. Это сотрудничество действительно имеет стратегическое значение", - отметил глава государства.