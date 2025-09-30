Японии грозит дефицит популярного пива

Крупнейший японский производитель пива, компания Asahi Group Holdings, была вынуждена остановить работу своих систем дистрибуции после хакерской атаки. Хотя в официальном заявлении компании говорится, что сбой затронул деятельность только на территории Японии, даже примерные сроки восстановления работы предприятия не называются.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Register.

"Asahi Group Holdings в настоящее время переживает системный сбой, вызванный кибератакой, затрагивающей операции в Японии", - говорится в сообщении. - "Мы активно расследуем причины и работаем над восстановлением деятельности. Однако на данный момент нет ориентировочных сроков восстановления. Сбой системы ограничен нашей активностью в пределах Японии".

Компания подтвердила, что личные данные клиентов или коммерческая информация не были скомпрометированы в результате атаки. Тем не менее системы отгрузки в Японии полностью выведены из строя, и Asahi также отключила свою систему колл-центров в качестве меры предосторожности.

Остановка дистрибуции является серьезным ударом для компании, поскольку внутренний японский рынок приносит Asahi около половины от ее общей прибыли. Европейские и другие зарубежные подразделения Asahi не пострадали от атаки.

На данный момент компания Asahi не фигурирует в списках жертв на сайтах крупных хакерских группировок в даркнете. В The Register предполагают, что это может быть связано с тем, что компания сразу вступила в переговоры с хакерами.