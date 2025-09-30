Букмекеры оценили шансы "Карабаха" в матче с "Копенгагеном"

Букмекеры оценили шансы агдамского "Карабаха" и датского "Копенгагена" в предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, букмекерские конторы в основном считают шансы обеих команд на победу практически равными с небольшим преимуществом агдамского клуба.

В частности, коэффициенты на победу "Карабаха" варьируются в районе 2.7-2.9, тогда как шансы "Копенгагена" оцениваются показателем 2.6-2.8. На ничью коэффициент составляет 3.2-3.4.

Стоит отметить, что оба клуба перед очным противостоянием одержали победы в национальных первенствах. Так, "Карабах" в шестом туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана на своем поле без особых проблем одолел "Габалу" (2:0). В свою очередь, "Копенгаген" на выезде обыграл "Сеннерйюске" (2:1).

Напомним, что в 2017 году клубы встречались в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов: агдамцы дома одержали победу со счетом 1:0, а на выезде уступили 1:2. Благодаря правилу выездного гола, действовавшему в то время, именно "Карабах" впервые вышел в основную стадию еврокубка.

Матч между "Карабахом" и "Копенгагеном" в рамках текущего группового этапа Лиги чемпионов состоится в среду, 1 октября, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45 по бакинскому времени.