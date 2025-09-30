Masdar привносит опыт ОАЭ по устойчивому авиатопливу в Азербайджан

Masdar планирует применить в Азербайджане опыт ОАЭ по выпуску устойчивого авиационного топлива.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил глава представительства компании Masdar в Азербайджане Мурад Садыгов во время своего выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане не ограничивается только экспортными проектами, но также направлено на повышение устойчивости и надежности энергосистемы страны.

По его словам, ключевая цель - не только устранение "узких мест" в энергосети, но и создание более устойчивой и надежной системы. "Нестабильная энергия не имеет ценности, стабильная энергия значит всё", - подчеркнул он. Именно поэтому дизайн энергетической политики был выстроен так, чтобы с одной стороны обеспечить доступ инвесторов к сети, а с другой - сохранить устойчивое энергоснабжение.

Садыгов отметил важность внедрения накопителей энергии, процессов балансировки и комбинации различных ВИЭ, а также подчеркнул роль проводимых исследований в области офшорной ветроэнергетики и "зеленого" водорода. По его словам, Masdar активно инвестирует в производство "зеленого" водорода и уже реализует пилотный проект по выпуску устойчивого авиационного топлива в ОАЭ, опыт которого компания планирует применить и в Азербайджане.

Кроме того, Masdar приступила к крупнейшему проекту "круглосуточной генерации" - комбинации солнечной энергетики (5,5 ГВт) и систем накопления (19 ГВт·ч), строительство которого ведется в ОАЭ. Подобные решения компания намерена внедрять и в Азербайджане в меньших масштабах.

"Такие технологические вызовы позволяют максимально приблизить возобновляемую энергетику по своим характеристикам к коммерческим видам генерации. И это становится возможным благодаря поддержке правительства Азербайджана и наличию квалифицированных кадров, ведь страна всегда была ведущим энергетическим центром и сегодня передает инновации в сферу ВИЭ", - отметил Садыгов.

Он также напомнил, что правительство Азербайджана инвестирует в модернизацию энергосети и недавно объявило о строительстве двух крупнейших систем накопления для контроля частоты и потоков энергии, что повысит устойчивость и надежность сети.

По мнению Садыгова, амбиции Азербайджана выходят далеко за рамки экспорта "зеленой" энергии в Европу. "Мы стали свидетелями подписания соглашений и с Центральной Азией. Это шаг к формированию масштабной энергетической сети, которая обеспечит стабильность во всем регионе. Азербайджан становится сердцем энергетического хаба, который сыграет ключевую роль в энергопереходе не только для Кавказа, но и для всей Евразии", - заявил он.