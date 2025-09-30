"Нефтчи" близок к подписанию нигерийского форварда

"Нефтчи", один из самых активных клубов летнего трансферного окна, неудачно стартовал в Премьер-лиге. Тем не менее, "Нефтчи" продолжают усиливать состав.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolinfo.az, бакинский клуб вот-вот решит проблему в линии атаки. Руководство добилось прогресса в переговорах с одним из нападающих из своего списка.

Речь идет о форварде сборной Нигерии Айзаке Саксессе. Поскольку 29-летний игрок имеет статус свободного агента, никаких препятствий для перехода в "Нефтчи" нет.

Отметим, что футболист остается без клуба с начала 2025 года: в конце прошлого года он покинул "Аль-Васл" из Объединенных Арабских Эмиратов. После некоторого времени поиска новой команды Саксесс достиг соглашения с "Нефтчи" по условиям контракта. Ожидается, что вскоре он прибудет в Азербайджан и присоединится к "Нефтчи".

Айзек Саксесс - выпускник испанской "Гранады". В своей карьере он также выступал за "Малагу", английский "Уотфорд" и итальянскую "Удинезе".