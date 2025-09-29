Ученые сравнили северо-восточную часть Солнца с новогодней елкой

Северо-восточная часть Солнца стала похожа на новогоднюю елку из-за увеличения активности, которое началось на этих выходных.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космической активности (ИКИ) РАН.

Как утверждают ученые, происходящий рост энерговыделения по сути уже заметен "невооруженным глазом". По их словам, нынешнее увеличение активности Солнца имеет более серьезный характер, чем ожидалось изначально. В частности, оно может стать существенным фактором космической погоды на протяжении минимум еще нескольких дней.