В рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума проходит панельная дискуссия на тему этической ответственности в информационной среде

Как сообщалось ранее, в Баку проходит II Азербайджано-Узбекский медиафорум на тему "Цифровая трансформация и медиа".

В рамках форума стартовала панельная дискуссия на тему "Этическая ответственность в цифровой информационной среде", передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

 

Новость обновляется