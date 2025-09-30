https://news.day.az/society/1784360.html В рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума проходит панельная дискуссия на тему этической ответственности в информационной среде - ФОТО Как сообщалось ранее, в Баку проходит II Азербайджано-Узбекский медиафорум на тему "Цифровая трансформация и медиа". В рамках форума стартовала панельная дискуссия на тему "Этическая ответственность в цифровой информационной среде", передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
В рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума проходит панельная дискуссия на тему этической ответственности в информационной среде - ФОТО
Как сообщалось ранее, в Баку проходит II Азербайджано-Узбекский медиафорум на тему "Цифровая трансформация и медиа".
В рамках форума стартовала панельная дискуссия на тему "Этическая ответственность в цифровой информационной среде", передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
