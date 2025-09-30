Несколько ключевых арабских и исламских стран приветствовали план Трампа по Газе

Египет, Иордания, Индонезия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Пакистан, Саудовская Аравия и Турция приветствовали выдвинутый президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Министры иностранных дел <...> приветствуют руководящую роль президента Дональда Трампа и его искренние усилия по прекращению войны в секторе Газа и подтверждают свою уверенность в его способности найти путь к миру", - говорится в тексте.

При этом главы МИД указанных стран заявили о готовности к взаимодействию с Вашингтоном и сторонами конфликта для достижения соглашения и его реализации таким образом, чтобы "гарантировать мир, безопасность и стабильность для народов региона".

Ранее мы сообщали, что Белый дом обнародовал мирный план по Газе.