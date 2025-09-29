Белый дом обнародовал мирный план по Газе

Белый дом обнародовал мирный план урегулирования конфликта в секторе Газа, который состоит из 20 пунктов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующий документ опубликовали на странице администрации США в социальной сети X.

Согласно документу, в рамках урегулирования насильственное переселение жителей анклава не будет осуществляться.

"Никого не будут принуждать покинуть Газу, и те, кто захочет уехать, смогут свободно это сделать и вернуться. Мы будем призывать людей остаться и дадим им возможность построить лучшую жизнь в Газе", - говорится в документе.

Из документа следует, что по мере установления контроля и стабильности Армия обороны Израиля будет обязана вывести свои войска в соответствии с установленными сроками. Также Белый дом предлагает создать временные международные силы по стабилизации ситуации в секторе Газа.