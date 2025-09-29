Музыка вне времени и стиля – концерт ансамбля Detache Sabah в Баку

В Зале камерной и органной музыки при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт в рамках XVII Международного музыкального фестиваля, посвящённого 140-летию со дня рождения Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az.

Гостям вечера был представлен насыщенный и утончённый репертуар в исполнении ансамбля Detache Sabah при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Коллектив выступил под руководством народной артистки Азербайджана Захры Гулиевой. Концертмейстер - Сабина Мурадова.

Концерт открылся выступлением Захры Гулиевой и Ляман Исмаиловой, которые исполнили первую часть Концерта для двух скрипок ре-минор Иоганна Себастьяна Баха - одного из глубоко выразительных произведений эпохи барокко.

В продолжение вечера прозвучали Концерт для четырёх скрипок ре мажор Георга Филиппа Телеманна, легендарная Ave Maria Франца Шуберта, виртуозный "Полет шмеля" Николая Римского-Корсакова, лиричный вальс Петра Чайковского, грузинская народная тема в обработке Захарии Палиашвили "Лекури", проникновенная композиция "Память" Узеира Мамедова, нежный вальс Евгения Доги, яркий марш Сергея Прокофьева, элегантная полька "Анна" соч. 117 Иоганна Штрауса, азербайджанская жемчужина "Интизар" (Ожидание) Саида Рустамова.

Завершением вечера стало исполнение второго танца из оперы "Кёроглу" Узеира Гаджибейли - финальный аккорд концерта, ознаменовавший собой почтение памяти великого композитора.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.