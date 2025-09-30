Узбекистан и Азербайджан открывают новые возможности для бизнеса и инвестиций

Отношения между Узбекистаном и Азербайджаном сегодня стремительно развиваются и охватывают все направления сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Республики Узбекистан Ахрор Бурханов в ходе II Азербайджано-Узбекского медиафорума на тему "Цифровая трансформация и медиа".

"Узбекистан установил союзнические отношения с Азербайджаном. У нас налажен регулярный и постоянный контакт на высшем уровне - между лидерами государств, министерствами и ведомствами. График двусторонних мероприятий очень насыщен", - отметил он.

По словам Бурханова, за последние 5-6 лет наблюдается устойчивый рост товарооборота, предпринимаются активные шаги для дальнейшего развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Развивается и межрегиональный диалог, что также положительно отражается на динамике отношений.

"Мы видим прогресс не только на республиканском и правительственном уровнях, но и в работе региональных администраций. В обеих странах открываются торговые дома, поощряются взаимные инвестиции, создаются условия для выхода ведущих компаний на рынки друг друга", - подчеркнул он.