Хуситы атаковали Тель-Авив

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар "гиперзвуковой баллистической ракетой" по Тель-Авиву.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
"В ответ на израильскую агрессию против нашей страны ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, использовав гиперзвуковую баллистическую ракету "Палестина-2" с разделяющейся головной частью для атаки нескольких важных объектов в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - пример.)", - заявил он.
По словам представителя движения, цели операции были успешно достигнуты.
