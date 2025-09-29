Хуситы атаковали Тель-Авив

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар "гиперзвуковой баллистической ракетой" по Тель-Авиву.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

"В ответ на израильскую агрессию против нашей страны ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, использовав гиперзвуковую баллистическую ракету "Палестина-2" с разделяющейся головной частью для атаки нескольких важных объектов в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - пример.)", - заявил он.

По словам представителя движения, цели операции были успешно достигнуты.