Северный Кипр может стать логистическим и энергетическим хабом ОТГ

Северный Кипр может стать логистическим, энергетическим и образовательным центром Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил координатор по связям с организациями гражданского общества при Президенте Турецкой Республики Северного Кипра Латиф Акча, в ходе конференции аналитических центров государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

По его словам, стратегическое расположение Турецкой Республики Северный Кипр в Восточном Средиземноморье позволяет использовать порты и морскую инфраструктуру, включая модернизированный порт Фамагусты, для быстрых и безопасных перевозок товаров из тюркского мира в Европу и Африку. Свободные порты и зоны свободной торговли, по его словам, будут способствовать развитию совместных торговых инициатив.

Акча отметил, что регион имеет стратегическое значение для энергетической безопасности ОТГ. Природные ресурсы Восточного Средиземноморья открывают новые возможности для безопасной транспортировки и диверсификации энергетических ресурсов, укрепляя стабильность в регионе.

Он добавил, что в Северном Кипре насчитывается более 25 университетов и свыше 110 тысяч студентов. Это, по его словам, способствует академическому сотрудничеству, мобильности, культурному обмену и дипломатическим связям между странами ОТГ.

Кроме того, Акча подчеркнул значимость региона для туризма и транспорта благодаря современным аэропортам и инфраструктуре. По его мнению, развитие совместных проектов в торговле, логистике и управлении землёй будет стимулировать малый бизнес и экономический рост, способствуя интеграции ОТГ.

"Северный Кипр играет стратегическую роль как логистический, энергетический, образовательный и культурный хаб для тюркского мира, внося значительный вклад в общую концепцию и будущее Организации тюркских государств", - заключил он.