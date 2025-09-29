Новый способ мошенничества в Азербайджане

Мошенники на этот раз выбрали целью не покупателей, а продавцов. Используя различные уловки, они отправляют фальшивые чеки, утверждают, что переплатили, и требуют у продавцов вернуть "излишек" денег.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эксперт по информационно-коммуникационным технологиям Эмрах Мовсюмзаде отметил, что в последнее время такие случаи участились. По его словам, подобные действия относятся к категории мошенничества и финансового обмана и влекут за собой серьезную юридическую ответственность:

"В подобных ситуациях перед тем, как принимать какой-либо платежный документ, обязательно проверяйте его в банке или финансовом учреждении. Не доверяйте бумагам, основанным на поддельных или манипулированных цифрах. Внимательно читайте квитанции и уделяйте внимание безопасности электронной коммуникации. Анализируйте сообщения и претензии об оплате, поступающие через соцсети и мессенджеры. Не открывайте подозрительные ссылки и файлы, не кликайте по неизвестным линкам. Финансовые и личные данные передавайте только через надежные каналы, будьте максимально осторожны с тактиками социальной инженерии".

Отметим, что столкнувшиеся с подобными случаями мошенничества могут обратиться по телефону "102" МВД или на официальные страницы министерства в социальных сетях.

