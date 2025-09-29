https://news.day.az/tourism/1783959.html Аэропорты Канады приостановили работу В Канаде из-за сбоя в работе терминалов самостоятельной регистрации погранслужбы страны (CBSA) была остановлена работа аэропортов. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CTV.
Аэропорты Канады приостановили работу
В Канаде из-за сбоя в работе терминалов самостоятельной регистрации погранслужбы страны (CBSA) была остановлена работа аэропортов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CTV.
"Сотни, если не тысячи пассажиров, застряли в самолётах или сталкиваются с длительным ожиданием в многочисленных аэропортах по всей стране из-за сбоя в работе киосков первичной проверки CBSA в воскресенье", - передаёт телеканал CTV.
В погранслужбе при этом заявили, что уведомлены о неисправности и работают над исправлением сбоя.
