Аэропорты Канады приостановили работу

В Канаде из-за сбоя в работе терминалов самостоятельной регистрации погранслужбы страны (CBSA) была остановлена работа аэропортов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CTV.

"Сотни, если не тысячи пассажиров, застряли в самолётах или сталкиваются с длительным ожиданием в многочисленных аэропортах по всей стране из-за сбоя в работе киосков первичной проверки CBSA в воскресенье", - передаёт телеканал CTV.

В погранслужбе при этом заявили, что уведомлены о неисправности и работают над исправлением сбоя.