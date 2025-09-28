44-дневная война была неизбежной. И вот почему

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Вторая карабахская война была неизбежна. Международные посредники в лице Минской группы занимались очковтирательством. Международное сообщество, на словах поддерживая территориальную целостность Азербайджана, ничего не делало для того, чтобы заставить агрессора покинуть азербайджанские земли в соответствии с 4 резолюциями Совбеза ООН. Оставалось только одно - восстановить справедливость силовым путем.

Процессы, которые привели к 44-дневной Отечественной войне, начались задолго до осени 2020 года.

Мы хорошо помним, как начала искусственно раздуваться карабахская проблема, помним лживую пропаганду Армении, которая во все трубы трудила, что у нее, дескать, есть исторические права на Карабахский регион Азербайджана. Мы все это видели и слышали, мы знали, что подводится фальшивая база под несуществующую проблему, чтобы заручиться поддержкой мировых общественных и политических кругов. Армения и армянство прекрасно понимали, что за ними нет правды, а есть только фальшь и лживая пропаганда, ставящая целью решить пресловутый территориальный вопрос.

К концу 80-х годов застрельщики конфликта уже были во всеоружии, пользуясь появившимися в Азербайджане тенденциями. Руководство республики не владело ситуацией, или же делало вид, что не вольно принимать суверенные решения. После прихода Абдулрахмана Везирова стало окончательно ясно, что Азербайджан и Армения уже выходят на тропу войны. Как бы азербайджанские руководители не пытались идти на диалог и смягчать ситуацию, армянская сторона, армянское советское руководство не проявляло никаких признаков договороспособности.

Потом рухнул Советский Союз, Азербайджан и Армения провозгласили свою независимость. Однако маховик конфликта уже был запущен вовсю и шла подготовка к решению вопроса силовым методом. В Армению начали стекаться армяне диаспоры, наемники с Ближнего Востока, прочие лица, подпавшие под влияние армянской пропаганды. Пока в Азербайджане власти отбирали у простых людей охотничьи ружья, армяне вооружались. В Армении шла своеобразная мобилизация, со всего бывшего Союза туда созывали профессиональных военных, кадровых офицеров-армян для "священной войны" против Азербайджана и расширения армянских границ.

После возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева и подписания соглашения о прекращении огня, начался так называемый мирный процесс. В процессе растянувшихся на четверть века переговоров было четко видно, что противник бравирует своей "победой" и злоупотребляет политическим тактом, с которым азербайджанская сторона, желающая избежать кровопролития, относилась к мирным переговорам. Азербайджан не хотел войны. Война - это горе и смерть. В Первую карабахскую войну мы понесли немалые потери. Только среди жителей Агдама было, если не ошибаюсь, 6 тысяч погибших. Наш народ оказал противнику героическое сопротивление, и если бы не помощь со стороны, Армении не удалось бы выиграть войну.

Армения манкировала, всячески старалась с помощью обструкции создать такую атмосферу, которая позволит заболтать азербайджанскую сторону и заставить ее смириться с потерями. Конечной целью было сорвать мирный процесс. В Баку придерживались позиции, что договориться можно даже с самым злейшим врагом, однако армянская сторона, рассчитывая на свой тактический и технический перевес, считала, что может с помощью выигрыша времени навязать нам тактику ничегонеделания и имитацию переговоров. А там азербайджанцы сами устанут от этого растянутого в бесконечность процесса и согласятся на передачу Армении Карабаха в обмен на освобождение пяти районов.

В ходе конфликтов, подобных карабахскому, сила не всегда решает все. Безусловно, она имеет колоссальное значение, но не меньшее значение имеет и выдержка. Президент Ильхам Алиев проявил невероятную выдержку. С 2003 по 2020 годы ему приходилось находиться внутри этого тяжелого процесса.

Армения все эти годы постоянно провоцировала азербайджанскую сторону. Особенно усилились провокации после прихода к власти Сержа Саргсяна. Ереван открыто заявлял о "новой войне и новых землях". Соседи настолько поверили в свое непобедимость, что откровенно провозглашали агрессивные цели и лозунги и пытались оказывать на Баку психологическое воздействие.

Перелом произошел в апреле 2016 года, когда вооруженные силы Армении в своих провокациях пересекли критические линии и получили мощный ответ. Азербайджанская армия отвоевала ряд стратегических высот, в том числе Лялятепе, оккупационные силы же понесли большие потери. Потери понесли и мы. Уму непостижимо, но после достижения прекращения огня, армяне стреляли в спины нашим отходящим на свои позиции военнослужащим.

Думаю, те события могли перерасти в освободительное контрнаступление, если бы не вмешательство российской стороны. Тем не менее, были достигнуты немалые успехи и продемонстрированы современные методы ведения войны.

После событий полетела голова министра обороны Сейрана Оганяна и многих генералов. Тем не менее, Армения не сделала из апрельских боев необходимых выводов. Наоборот, пропаганда преподносила все как "победу" армянской стороны. Оккупанты успокоились, так как надеялись на внешнюю поддержку, а также на свои сильно укрепленные оборонительные редуты в Карабахе, в Агдаме и других районах. Надо сказать, что все эти укрепления строили иностранные компании, в частности, французские. Однако все это не помогло оккупантам.

Лето 2020 года окончательно убедило нас, что Армения абсолютно не готова к договороспособности и к обсуждению компромиссов, а переговорный процесс ей нужен только для того, чтобы выиграть время и заставить Азербайджан смириться с потерей 20 процентов своих земель. Президент Ильхам Алиев всегда предупреждал соседей, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий - в Ереване предпочитали пропускать мимо ушей.

Товузские события стали последней каплей. А до того Никол Пашинян сделал свое печально знаменитое заявление в Ханкенди, назвав Карабах Арменией "и точка". Это был заключительный мотив, показавший, что обратной дороги нет, есть только дорога вперед.

Четкая и активная дипломатия Президента, высокая тактическая готовность армии, мобилизация стратегического ресурса и полная поддержка со стороны общества сделали свое дело. Мы помним, как с первых же дней войны у военных комиссариатов выстроились очереди желающих идти на фронт. Это был очень показательный момент, свидетельствующий о наличии в обществе запроса на освобождение территорий военным путем. Верховный главнокомандующий, отдавая приказ о контрнаступлении, сделал то, чего от него ожидал азербайджанский народ.

Очень показателен моральный дух нашего общества и нашей армии. Мне приходилось не раз встречаться до войны с нашими офицерами, молодежью. Все они находились в ожидании приказа. Они так и говорили: мы ждем приказа, и как только он поступит, мы знаем, что нужно делать.

Азербайджан показал, на что способен. Он показал войну 21-го века, потому что готовился к ней. Азербайджанская армия была полностью готова к восстановлению территориальной целостности страны. А все разговоры о том, что за нас якобы воевали какие-то страны, - это фейки, которыми в Армении надеялись оправдать свое поражение и показать, что они, мол, не сломлены.

Азербайджан показал и военное, и моральное, и политическое превосходство. У нас сильный лидер, создавший сильную армию. Железный кулак, принятый в качестве символа нашей Победы с подачи Президента Ильхама Алиева, - это очень сильный месседж всем, кто еще где-то вынашивает негативные планы против Азербайджана. Сжатый кулак также символизирует единство народа, армии и власти. Это единство стало одним из главных факторов Победы.

Еще раз повторю - освободительная война была неизбежна, потому что никаких других опций не осталось. Единственную, военную опцию блестяще использовал Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев. Мы сказали свое веское слово и доказали всем, что мы боеспособная нация и никакой диктат в отношении нас не пройдет.